Nordkoreas Medien schweigen über Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Staatsmedien haben über die Starts ballistischer Raketen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bisher nicht berichtet.Weder die Nachrichtenagentur KCNA und der Staatssender KCBS noch die Zeitung „Rodong Sinmun“ informierten heute über die Abschüsse ballistischer Kurzstreckenraketen am gestrigen Donnerstag.Unterdessen verurteilte das südkoreanische Vereinigungsministerium die nacheinander erfolgten Raketenstarts durch Nordkorea.Die Raketenstarts stellten einen schwerwiegenden provokativen Akt dar, der Frieden und Sicherheit sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch in der internationalen Gemeinschaft untergrabe. Sie seien auch ein eindeutiger Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und müssten sofort gestoppt werden, sagte die stellvertretende Sprecherin Lee Hyo-jung am Freitag vor der Presse.Nordkorea sollte sich nicht für Drohungen und Provokationen, sondern für Dialog und Kooperation entscheiden. Südkorea fordere Nordkorea auf, auf die von Südkorea vorgeschlagene kühne Initiative einzugehen und an der Schaffung einer koreanischen Halbinsel mitzuwirken, die atomwaffenfrei sei und auf der Frieden und Wohlstand herrschten, sagte sie weiter.