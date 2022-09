Kultur Veranstaltung zum 20. Jubiläum der Nachstellung von Wachablösung im Palast Gyeongbok

Anlässlich des 20. Jubiläums der Nachstellung der königlichen Wachablösung im Palast Gyeongbok der Joseon-Dynastie findet eine Veranstaltung statt.



Das Zentrum für Königspaläste und Grabstätten der Behörde für Kulturerbe und die Koreanische Stiftung für kulturelles Erbe gaben bekannt, am 3. Oktober, dem Gaecheonjeol (Gründungstag Koreas), eine Sonderveranstaltung zur Ernennung von Torwächtern abzuhalten.



Die Veranstaltung zum Jubiläum der 2002 begonnenen Wachablösungszeremonie im Palast Gyeongbok in Seoul wird damit beginnen, dass sich Torwächter aus dem ganzen Land auf dem Platz am Tor Heungnyemun versammeln und vom König ernannt werden.



Dazu werden Torwächter zusammenkommen, die an der Wachablösungszeremonie im Palast Deoksu und der Wachzeremonie im Palast Changdeok teilgenommen haben. Die Wachablösungszeremonie im Palast Deoksu findet seit 1996 statt und hat damit die längste Geschichte unter den entsprechenden Zeremonien.