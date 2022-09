Internationales Japan strebt wieder Aufnahme der umstrittenen Sado-Mine in Welterbeliste an

Die japanische Regierung strebt erneut an, die Sado-Mine, eine Stätte der Zwangsarbeit von Koreanern zur japanischen Kolonialzeit, als Welterbe anerkennen zu lassen.



Die japanische Regierung habe am Donnerstag der UNESCO eine vorläufige Empfehlung der Sado-Mine als Welterbe eingereicht, berichtete der japanische Sender NHK am Freitag.



Die Regierung in Tokio will nach Beratungen mit der UNESCO Ergänzungen vornehmen und im Februar nächsten Jahres ein formelles Empfehlungsschreiben einreichen.



Die japanische Regierung hatte bereits am 1. Februar die Sado-Mine als Welterbe vorgeschlagen. Die UNESCO hatte jedoch keine Prüfung eingeleitet, weil sie das Empfehlungsschreiben für mangelhaft befunden hatte.



Die Sado-Mine in der Präfektur Niigata war während des Pazifikkriegs für die Gewinnung von Kriegsmaterial wie Kupfer, Eisen und Zink genutzt worden. Japan hatte zahlreiche Koreaner für die Zwangsarbeit in der Mine mobilisiert.