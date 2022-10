Nordkorea feuerte erneut ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Samstag zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Es war bereits die vierte Provokation mit Raketen innerhalb von weniger als einer Woche.Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) informierte am Samstag über die Starts, die im Gebiet Sunan in Pjöngjang zwischen 6.45 Uhr und 7.03 Uhr erfolgt seien. Die Raketen seien etwa 350 Kilometer weit geflogen und hätten eine Maximalhöhe von 30 Kilometern und Spitzengeschwindigkeit von Mach 6 erreicht.Die Streitkräfte würden in Zusammenarbeit mit den USA die Überwachung verstärken und die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten, hieß es in einer Mitteilung an Reporter.Südkorea, die USA und Japan hatten am Freitag in internationalem Gewässer zwischen Korea und Japan eine Anti-U-Boot-Übung durchgeführt.Die drei Länder hatten zuletzt ihre Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich aufgrund von Bedenken verstärkt, dass Nordkorea mit einem Nukleartest oder anderen Provokationen Spannungen schüren könnte.Am Donnerstag hatte US-Vizepräsidentin Kamala Harris die demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen beiden Koreas besucht. Dort hatte sie erklärt, dass Washington alles in seiner Macht Stehende tun werde, um das Sicherheitsversprechen gegenüber dem asiatischen Verbündeten einzuhalten.