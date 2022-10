Parteien schlagen Erhöhung der monatlichen Grundrente für Senioren auf 400.000 Won vor

Die politischen Parteien in Südkorea haben eine deutliche Erhöhung der monatlichen Grundrente für Senioren vorgeschlagen.Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren sollen demnach statt zurzeit 300.000 Won künftig 400.000 Won oder 278 Dollar erhalten.Die regierende Partei Macht des Volks kündigte am Tag der Senioren am Sonntag an, dass die monatlichen Rentenzahlungen schrittweise steigen sollen.Die Senioren hätten einen großen Beitrag geleistet, damit Südkorea den Sprung zu einem weltweit führenden Land habe machen können. Die Regierung wolle ihnen bessere Sozialleistungen ermöglichen, im Mittelpunkt der Maßnahmen würden die sozial verwundbaren Senioren stehen.Präsident Yoon Seok Yeol hatte im Wahlkampf eine Rentenerhöhung auf 400.000 Won für die unteren 70 Prozent der Einkommensskala versprochen.Auch die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas gab diese Summe als Ziel aus. Darüber hinaus solle mehr staatliches Budget für ältere Menschen eingeplant werden. Die Regierung wurde dafür kritisiert, das Budget für Senioren und die Schaffung von Jobs für sie deutlich gekürzt zu haben.