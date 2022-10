Nordkoreanische Flüchtlinge schickten trotz Warnungen Flugblätter über die Grenze

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Flüchtlinge haben trotz Warnungen Flugblätter über die Grenze geschickt.Das sagte Park Sang-hak, Chef von Kämpfer für ein freies Nordkorea, am Sonntag der Nachrichtenagentur Yonhap.Die Gruppe habe ihm zufolge am Samstagabend auch Masken, Schmerzmittel und Vitamine mittels Ballons vom südkoreanischen Paju aus über die Grenze fliegen lassen.An den Ballons sei außerdem ein Banner befestigt gewesen, auf dem stehe, dass die Menschheit Regimeführer Kim Jong-un für die Erklärung eines präventiven Atomschlags und Raketenangriffs gegen Südkorea verurteile.Die südkoreanische Polizei hatte einen Hinweis erhalten und befragte die Aktivisten vor Ort wegen ihres Gesetzesverstoßes.Nach südkoreanischen Gesetzen ist das Verschicken von Flugblättern über die Grenze illegal. Dies wird mit den Gefahren für die Anwohner des Grenzgebiets begründet. Auf das Verschicken von Flugblättern steht eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Won oder 21.000 Dollar.Südkoreas Vereinigungsministerium hatte die Aktivisten anlässlich der Woche für die Freiheit Nordkoreas vor dem Versand des Materials gewarnt. Oberste Pflicht der Regierung sei der Schutz des Lebens und der Sicherheit der Bürger, hieß es.