Handelsdefizit soll dieses Jahr auf Rekordsumme von 48 Milliarden Dollar steigen

Südkoreas Handelsdefizit soll laut Prognosen dieses Jahr auf das Rekordhoch von 48 Milliarden Dollar steigen.Diese Einschätzung präsentierte am Sonntag das Forschungsinstitut des Unternehmerverbandes Federation of Korean Industries.Sollte die Prognose zutreffen, wäre es das höchste Defizit seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen im Jahr 1964. Zudem wäre der Fehlbetrag 2,3 Mal höher als 1996 vor der asiatischen Finanzkrise.Südkoreas Handelsdefizit weitet sich seit April ununterbrochen aus. Mit Stand 20. September betrug es 29,2 Milliarden Dollar.Nach Angaben des Instituts seien für den Trend steigende Einfuhrpreise verantwortlich, obwohl das Handelsvolumen insgesamt zunehme.Auch der steigende Wechselkurs und sinkende Preise für Halbleiter hätten Anteil an den Entwicklungen gehabt, hieß es weiter.