Zwei Millionen Menschen besuchen Cheong Wa Dae seit Freigabe im Mai

Photo : YONHAP News

Zwei Millionen Menschen haben Cheong Wa Dae, den ehemaligen Amtssitz des Staatspräsidenten, seit dessen Freigabe am 10. Mai besucht.Das zuständige Team der Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass die Zahl der Besucher am 2. Oktober um 10.35 Uhr die Zwei-Millionen-Schwelle übertroffen habe.Das gelang etwa fünf Monate, nachdem das Blaue Haus mit dem Amtsantritt der Regierung von Yoon Suk Yeol im Mai für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Die dortige Besucherzahl entspricht dem 1,9-Fachen der gesamten Besucherzahl im Palast Gyeongbok im vergangenen Jahr.Seit dem 23. Mai können auch die Innenräume wichtiger Gebäude, darunter das Hauptgebäude und das Gästehaus von den Bürgern betreten werden.Wie verlautete, besuchen am Wochenende durchschnittlich 20.000 Menschen Cheong Wa Dae und an Wochentagen 10.000.