Vizegesundheitsminister: Maskenpflicht in Innenräumen könnte im Frühling wegfallen

Photo : YONHAP News

Die Maskenpflicht in Innenräumen könnte laut einem hohen Gesundheitsbeamten im kommenden Frühling wegfallen.Entsprechendes äußerte Vizegesundheitsminister Lee Ki-il am Sonntag in der Nachrichtensendung KBS News 9.Die Corona-Pandemie werde nach März nächsten Jahres de facto zu Ende gehen, dann könnten Masken in Innenräumen abgenommen werden.Die Frage, ob die Rückkehr in den Alltag ohne Masken im kommenden Frühling nach seiner Meinung möglich wäre, bejahte der Vizeminister. Die Pandemie habe fast die Endphase erreicht, sagte er.