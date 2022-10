Regierung will für Preisstabilisierung 450.000 Tonnen Reis kaufen

Photo : KBS News

Die Regierung will 450.000 Tonnen Reis kaufen und vom Markt nehmen, damit sich die fallenden Reispreise erholen können.Entsprechende Maßnahmen zur Stabilisierung der Versorgung mit Reis in der diesjährigen Erntezeit präsentierte das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten am Montag.Die Ernte sei dieses Jahr besser als in einem Durchschnittsjahr. Angesichts des sinkenden Reisverbrauchs werde ein Überangebot erwartet. Daher habe das Ressort beurteilt, dass zur Stabilisierung der Reispreise die Überproduktion abgebaut werden müsse, hieß es.Laut dem Landwirtschaftsministerium lag der Reispreis in Produktionsgebieten mit Stand vom 15. September bei 40.725 Won (etwa 28 Dollar) pro 20 Kilogramm. Verglichen mit einem Jahr zuvor fiel der Preis um 24,9 Prozent. Das entspricht dem kräftigsten Preisverfall seit der Einführung der entsprechenden Statistik im Jahr 1977.