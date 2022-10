Politik Konservative Organisationen veranstalten heute in Stadtmitte von Seoul große Kundgebung

In der Stadtmitte von Seoul findet heute zum nationalen Gründungstag eine große Kundgebung statt, zu der voraussichtlich mehrere zehntausend Menschen zusammenkommen werden.



Die Liberty Unification Party, eine konservative Partei, will ab 13 Uhr in der Umgebung des U-Bahnhofs Gwanghwamun eine Kundgebung veranstalten.



Dutzende Organisationen werden daran teilnehmen und wollen anprangern, dass nach ihrer Meinung Anhänger der nordkoreanischen Juche-Ideologie die Regierung von Yoon Suk Yeol durchschütteln und für Verwirrung sorgen.



Die Polizei rechnet mit etwa 40.000 Teilnehmern, während die Veranstalter 100.000 Teilnehmer zum Ziel haben.



In der Umgebung des geplanten Kundgebungsorts wird mit Staus gerechnet, weil einige Straßenabschnitte gesperrt werden und auch ein Umzug geplant ist.