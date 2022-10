Vereinigungsminister: Nordkorea will mit Provokationen neue Regierung Südkoreas zähmen

Photo : KBS News

Nordkorea beabsichtigt nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministers mit den nacheinander erfolgten Raketenstarts in letzter Zeit, die neue Regierung in Seoul zu zähmen.Die entsprechende Äußerung machte Kwon Young-se am Sonntag vor seiner Abreise nach Deutschland am Flughafen Incheon gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.Zu den viermal in einer Woche seit dem 25. September erfolgten Raketenabschüssen Nordkoreas äußerte Kwon, Nordkorea wolle die Situation auf der koreanischen Halbinsel einerseits unter seine Kontrolle bringen und andererseits Waffen verbessern.Die Hauptabsicht sei die Zähmung der neuen Regierung Südkoreas. Auch wolle Nordkorea offenbar die Aufmerksamkeit der USA auf sich lenken, weil sich die USA wegen interner politischer Angelegenheiten an Nordkorea-Fragen desinteressiert gezeigt hätten, sagte Kwon.Egal, welche Absicht vorliege, seien Provokationen nichts anderes als Provokationen und nicht wünschenswert für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Die südkoreanische Regierung werde noch resoluter dagegen vorgehen, fügte der Minister hinzu.