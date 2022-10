Präsident Yoon unterstreicht zum Tag des Militärs starke Verteidigungsbereitschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat zum Tag des Militärs eine starke Verteidigungsbereitschaft unterstrichen.Yoon sagte in seiner Rede bei den Feierlichkeiten am Samstag, dass Nordkoreas Atomwaffenentwicklung eine deutliche Herausforderung für das System der nuklearen Nichtverbreitung der internationalen Gemeinschaft darstelle.Falls Nordkorea einen Atomversuch wagen würde, hätte dies eine entschiedene und überwältigende Reaktion Südkoreas und des US-südkoreanischen Bündnisses zur Folge.Nach seinen weiteren Angaben seien die Kapazitäten für die erweiterte Abschreckung ausgebaut worden, dies betreffe auch den rechtzeitigen Einsatz von strategischen Ressourcen der USA.Yoon kündigte darüber hinaus an, dass Südkorea Verteidigungspotenzial in neuen Bereichen wie Raumfahrt und Cyberraum aufbauen wolle.Yoon unterstrich zudem, die Republik Korea sei mittlerweile mit ernsthafteren und vielschichtigeren Herausforderungen für seine Sicherheit konfrontiert.Südkorea sei außerdem als Exportmacht der Rüstungsindustrie hervorgegangen, als ein Beispiel nannte er den jüngst vereinbarten Rüstungsdeal mit Polen.