JCS: Nordkorea feuerte offenbar ballistische Mittelstreckenrakete ab

Photo : KBS News

Nordkorea hat heute ein als ballistische Mittelstreckenrakete vermutetes Projektil in Richtung Osten abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas teilte mit, heute um 7.23 Uhr den Start eines als ballistische Mittelstreckenrakete vermuteten Geschosses von Mupyong-ri in der Provinz Jagang aus entdeckt zu haben. Das Geschoss sei in Richtung Osten über Japan hinweg geflogen.Das Militär analysiert derzeit weitere technische Daten wie die Reichweite und die Geschwindigkeit.Nordkorea hatte im Januar von Mupyong-ri aus eine ballistische Mittelstreckenrakete in einem steilen Winkel gestartet.In letzter Zeit hatte Nordkorea ballistische Kurzstreckenraketen verschiedener Arten, darunter die nordkoreanische Version der Iskander, KN-23, abgefeuert. Daher war davon ausgegangen worden, dass Nordkorea Provokationen auf vergleichsweise niedriger Stufe vornehmen wolle.Der erste Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete seit etwa neun Monaten lässt jedoch vermuten, dass Nordkorea seine Provokationen wieder verschärft.Nordkorea hat im laufenden Jahr insgesamt 21 Mal ballistische Raketen abgefeuert, in zwei weiteren Fällen wurden Marschflugkörper gestartet.Das Militär teilte mit, dass es die Überwachung und Wachsamkeit verschärft habe und in enger Kooperation mit den USA eine umfassende Bereitschaft aufrechterhalte.