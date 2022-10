Vereinigungsminister verspricht in Deutschland endlose Bemühungen um Wiedervereinigung Koreas

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kwon Young-se hat während seines Besuchs in Deutschland versprochen, endlose Bemühungen um die Verwirklichung der Wiedervereinigung Koreas zu unternehmen.Entsprechendes sagte Kwon am Montag (Ortszeit) in seinem Grußwort bei einer Veranstaltung zur Eröffnung des Künstlergartens „Das Dritte Land“ im Angermuseum Erfurt. Kwon wurde von der deutschen Bundesregierung zu den Feierlichkeiten zum 32. Tag der Deutschen Einheit eingeladen.Kwon sagte, die deutsche Wiedervereinigung sei die "alte Zukunft der Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel". Deutschland habe vor 32 Jahren eine bewegende Wiedervereinigung geschafft. Für viele Weltbürger sei die Wiedervereinigung Vergangenheit, für Korea, eine geteilte Nation, sei sie etwas, das man sich im Traum sehnlichst wünsche.Der starke Wille der Deutschen habe schließlich die Blume der Wiedervereinigung blühen lassen. Das wiedervereinigte Deutschland stehe im Zentrum von Frieden und Wohlstand in Europa, fügte er hinzu.So sehe auch die wiedervereinigte koreanische Halbinsel aus, die die Regierung von Yoon Suk Yeol anstrebe. Südkorea werde mit endloser Geduld und stetigen Bemühungen die nordkoreanische Nuklear- und Menschenrechtsfrage lösen und schließlich eine wiedervereinigte koreanische Halbinsel verwirklichen, hieß es weiter.Kwon wird am Dienstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Er will dabei um das aktive Interesse und die Kooperation der deutschen Regierung für die Denuklearisierung Nordkoreas und eine friedliche Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel bitten.