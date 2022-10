Hauptquartier des gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA zieht nach Pyeongtaek um

Photo : KBS News

Das Hauptquartier des gemeinsamen Kommandos der Streitkräfte Südkoreas und der USA (CFC) wird nach Pyeongtaek verlegt.Das südkoreanische Verteidigungsministerium gab am Dienstag bekannt, dass der Umzug vom Seouler Bezirk Yongsan auf den Stützpunkt Camp Humphreys in Pyeongtaek beginne.Der Umzug wird Ende dieses Monats abgeschlossen.Das Kommando war seit der Gründung im Jahr 1978 stets auf der Basis in Yongsan stationiert.Die Verteidigungsministerien beider Staaten hatten sich bei einem Treffen ihrer Chefs im Juni 2019 auf die Verlegung des gemeinsamen Kommandos nach Pyeongtaek geeinigt. Seitdem wurden Vorbereitungen hierfür getroffen.Etwa 700 koreanische und amerikanische Soldaten des Kommandos ziehen seit Anfang dieses Monats nach Pyeongtaek um.Personal, Anlagen und Ausrüstung des gemeinsamen Kommandos wurden zum großen Teil bereits dorthin verlegt. Das Hauptquartier und die Kommunikationsanlagen sollen noch folgen.