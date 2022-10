Teheran: Gute Fortschritte in Verhandlungen über eingefrorene iranische Gelder in Südkorea

Photo : KBS News

Laut dem iranischen Außenministerium hat es Fortschritte in den Verhandlungen über die in Südkorea eingefrorenen iranischen Vermögenswerte gegeben.Es habe ernste Verhandlungen zur Lösung der Frage der in Südkorea eingefrorenen Geldmittel gegeben, sagte Ministeriumssprecher Nasser Kanaani auf einer Pressekonferenz am Montag. Man habe gute Fortschritte erzielt.Die Regierung unternehme kontinuierlich Bemühungen, um die Frage der eingefrorenen Vermögenswerte im Ausland zu lösen. Bald werde eine zusätzliche Nachricht im Zusammenhang mit Südkorea mitgeteilt, hieß es.Iranische Petrogelder in Höhe von schätzungsweise sieben Milliarden Dollar sind bei Banken in Südkorea eingefroren. Das entspricht dem größten Volumen unter den eingefrorenen Vermögenswerten des Irans im Ausland. Die entsprechenden Konten wurden eingefroren, weil die US-Regierung von Donald Trump im Jahr 2018 nach ihrem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Iran die Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft gesetzt hatten.