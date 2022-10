Yoon: Nordkoreas rücksichtslose Provokation wird resolute Reaktion zur Folge haben

Photo : YONHAP News

Nach dem Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Nordkorea hat Präsident Yoon Suk Yeol vor einem resoluten Vorgehen gewarnt.Nordkorea setzte rücksichtslose Provokationen fort, sagte Yoon auf seinem Weg zur Arbeit. Solche Provokationen würden mit einer resoluten Reaktion des südkoreanischen Militärs, der Verbündeten und der internationalen Gemeinschaft beantwortet, so wie er es in seiner Rede zum Tag des Militärs angekündigt habe.Yoon hatte zum Tag des Militärs am Samstag Nordkoreas Atomwaffenentwicklung als frontale Herausforderung für das internationale nukleare Nichtverbreitungsregime definiert.Falls Nordkorea einen Einsatz von Atomwaffen wagen würde, würde es mit einer entschlossenen und überwältigenden Reaktion des Bündnisses Südkoreas und der USA sowie des südkoreanischen Militärs konfrontiert sein, hatte er gesagt.