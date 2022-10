E-Auto-Absatz von Hyundai und Kia in USA infolge von Inflaton Reduction Act stark geschrumpft

Photo : YONHAP News

Der Absatz von Elektrofahrzeugen der Hyundai Motor Group in den USA ist im September stark zurückgegangen, nachdem dort das Gesetz Inflation Reduction Act (IRA) in Kraft getreten war.Hyundai Motor America teilte mit, im September 1.306 Einheiten des Elektromodells IONIQ 5 verkauft zu haben. Das sind verglichen mit August über 200 Einheiten oder 14 Prozent weniger. Im Vergleich zum Juli stellt dies einen etwa 30-prozentigen Rückgang dar.Im Fall des Kia EV 6 wurden im September 1.440 Einheiten abgesetzt. Das entspricht einem Rückgang von 22 Prozent im Vormonatsvergleich.Das IRA trat unmittelbar mit der Unterzeichnung durch US-Präsident Joe Biden am 16. August in Kraft. Das Gesetz sieht lediglich für Elektroautos, die in den USA vom Band liefen Kaufsubventionen in Höhe von bis zu 7.500 Dollar vor.Weil der IONIQ 5 von Hyundai und der EV6 von Kia in Südkorea produziert und in die USA exportiert werden, wurden die Modelle von den Subventionen ausgeschlossen. Daher wird mit Exporteinbußen gerechnet.Hyundai plant im US-Bundesstaat Georgia in Savannah den Bau einer E-Auto-Fabrik. Weil diese erst im Jahr 2025 fertiggestellt werden soll, könnte der Automobilhersteller erst danach von den Vorteilen nach dem IRA profitieren, sollte das Gesetz weiterhin in der aktuellen Fassung Bestand haben.Der Umsatz mit Elektroautos ist jedoch im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum gestiegen. Laut Hyundai Motor ist der E-Auto-Absatz von Hyundai und Kia in den USA im vergangenen Monat mit rund 3.500 abgesetzten Einheiten im Vorjahresvergleich um 28 Prozent gewachsen.