Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für Atomgespräche mit Nordkorea haben dessen Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete am heutigen Dienstag scharf verurteilt.Das gab das südkoreanische Außenministerium bekannt.Laut dem Ressort führte Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, heute Vormittag mit seinen Kollegen Sung Kim und Takehiro Funakoshi ein Telefongespräch.Die drei Atomunterhändler sagten, dass es einen eindeutigen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle, dass Nordkorea nach den vier Starts ballistischer Kurzstreckenraketen in der letzten Woche heute eine Mittelstreckenrakete abschoss.Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Tatsache, dass die heute abgeschossene Rakete Japan überflog und in den Pazifik stürzte. Sie stimmten darin überein, dass der Start eine schwerwiegende Bedrohung für die Region und die internationale Gemeinschaft darstelle.Die Atomunterhändler forderten Nordkorea auf, weitere provokative Akte zu unterlassen. Große Besorgnis wurde darüber geäußert, dass Nordkorea seit der Verkündung seines Gesetzes zur Atomwaffenpolitik am 8. September seine Provokationen verschärfte.