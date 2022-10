Heute morgen kein Telefonat über Kanal des Verbindungsbüros zwischen Süd- und Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das regelmäßige morgendliche Telefonat zwischen Süd- und Nordkorea über den Kanal ihres gemeinsamen Verbindungsbüros ist heute nicht zustande gekommen.Ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte am Dienstag Reportern gegenüber, dass das regelmäßige Telefonat zum Arbeitsbeginn, das um 9 Uhr erfolge, heute nicht zustande gekommen sei.Auch zwischen den Maschinenräumen Süd- und Nordkoreas (im Waffenstillstandsort Panmunjom) sei kein Telefonat erfolgt.Über die militärische Kommunikationsleitung in der Westmeerzone habe dagegen ein Telefonat am Vormittag ganz normal stattgefunden, hieß es.Der Beamte erläuterte, es werde derzeit ermittelt, ob Leitungsprobleme die Ursache seien.Süd- und Nordkorea haben über die Leitung des gemeinsamen Verbindungsbüros täglich um 9 und 17 Uhr Telefonate geführt.