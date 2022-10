Bericht: Erhöhte Aktivitäten auf Nordkoreas Atomtestgelände in Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Laut einer auf Nordkorea spezialisierten US-Webseite sind auf dem nordkoreanischen Atomtestgelände in Punggye-ri im September Anzeichen für erhöhte Aktivitäten beobachtet worden.Das meldete die Webseite Beyond Parallel der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Montag (Ortszeit) anhand von Bildern, die vom 19. bis 29. September von einem Neo-Satelliten von Airbus aufgenommen wurden.Laut dem Bericht scheinen am Tunnel Nummer 3 alle Vorbereitungen für einen Atomtest abgeschlossen zu sein. Am Tunnel Nummer 4 gebe es anscheinend neue Aktivitäten.