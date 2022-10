Samsung will 2027 Massenproduktion von Chips im 1,4-Nanometer-Verfahren aufnehmen

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics will in fünf Jahren die Massenproduktion von Halbleitern im 1,4-Nanometer-Verfahren aufnehmen.Entsprechende Pläne für das Foundry-Geschäft und neue Technologien präsentierte das Unternehmen beim Samsung Foundry Forum 2022 am Montag (Ortszeit) im Silicon Valley in Kalifornien.Choi Si-young, Chef des Foundry-Geschäfts, kündigte an, die Innovation der auf Gate-All-Around (GAA) basierenden Prozesstechnologie fortsetzen und im Jahr 2025 das 2-Nanometer-Verfahren und 2027 das 1,4-Nanometer-Verfahren einführen zu wollen.Samsung hatte im Juni als weltweit erstes Unternehmen die Massenproduktion von Chips im 3-Nanometer-Verfahren gestartet. Es ist das erste Mal, dass der Elektronikriese Pläne für die 1,4-Nanometer-Fertigung ansprach.