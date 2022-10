Wirtschaft Naver kauft Online-Marktplatz Poshmark

Das koreanische Internetunternehmen Naver hat bekannt gegeben, Poshmark, einen US-amerikanischen Online-Marktplatz für gebrauchte Kleidung, zu übernehmen.



Naver bezifferte den Wert von Poshmark auf 17,9 Dollar pro Aktie und den Netto-Unternehmenswert auf 1,2 Milliarden Dollar. Der Aktienerwerb soll am 4. April 2023 erfolgen.



Naver nannte als Zweck der Übernahme von Poshmark die Sicherstellung der Managementrechte für den Vorstoß in den Commerce-Markt der USA.



Naver will durch die Übernahme die Verbindung zwischen dem Story- und Entertainment-Geschäft um Webtoon und Wattpad und dem Commerce-Geschäft durch Poshmark weiter steigern.



Poshmark soll als aktiv agierendes Unternehmen im C2C-Handel für Kleidung in Nordamerika nicht nur im Handel, sondern auch in sozialen Medien und Communities Stärken aufweisen.