Politik Nationale Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans bekräftigen resolutes Vorgehen gegen Nordkoreas Raketenstart

Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas, der Vereinigten Staaten und Japans haben nach dem Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Nordkorea den Grundsatz bekräftigt, gegen solche Provokationen resolut vorzugehen.



Der nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han habe am Dienstagvormittag getrennte Telefonate mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen, Jake Sullivan und Takeo Akiba, geführt, teilte der stellvertretende Sprecher des südkoreanischen Präsidialamtes, Lee Jae-myoung, mit. Sie hätten Einschätzungen zu Nordkoreas Raketenstart vorgenommen und sich über künftige Maßnahmen beraten.



Die Sicherheitsberater hätten die Ansicht geteilt, dass Nordkoreas Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete einen schwerwiegenden provokativen Akt darstelle, der Frieden und Stabilität nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch in Nordostasien und der Welt bedrohe, und außerdem ein eindeutiger Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sei, hieß es.



Sie hätten vereinbart, durch eine Kooperation zwischen Südkorea und den USA sowie zwischen Südkorea, den USA und Japan resolut auf wiederholte Provokationen Nordkoreas zu reagieren und die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft zu verstärken, um nach verschiedenen Abschreckungsmaßnahmen gegenüber Nordkorea zu suchen, erläuterte Lee.



Der Nationale Sicherheitsrat der USA hatte zuvor in einer Stellungnahme mitgeteilt, dass Sullivan jeweils mit Kim und Akiba Meinungen ausgetauscht habe.



Sullivan habe in beiden Telefonaten angemessene und robuste gemeinsame und internationale Reaktionen erörtert und die eiserne Zusage der USA zur Verteidigung Südkoreas und Japans betont, hieß es.



Unterdessen betonte Präsident Yoon Suk Yeol bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, die Sicherheitskooperation mit den USA und Japan zu verstärken. Ein Beamter des Präsidialamtes sagte diesbezüglich, das umfasse vermutlich alles, einschließlich der Verstärkung der Zusammenarbeit im Informationsbereich. Die nationalen Sicherheitsberater hätten in Telefonaten vereinbart, das Kooperationssystem zwischen Südkorea und den USA und das zwischen Südkorea, den USA und Japan zu verstärken. Es würden verschiedene Kooperationsmaßnahmen, einschließlich des Teilens von Informationen, erörtert.