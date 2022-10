Weißes Haus bezeichnet Nordkoreas Raketenstart als gefährlich und rücksichtslos

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat den jüngsten Raketenstart Nordkoreas als gefährlich und rücksichtslos kritisiert.Nordkorea hatte am Dienstagmorgen eine Mittelstreckenrakete über Japan fliegen lassen.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte auf einer Pressekonferenz am selben Tag, dass die USA die gefährliche und rücksichtslose Entscheidung für den Start einer, wie sie sagte, ballistischen Rakete mit großer Reichweite, die Japan überflogen habe, verurteilen würden.Die Provokation wurde von der Sprecherin als destabilisierender Akt eingestuft, der eine eklatante Missachtung von Resolutionen des Weltsicherheitsrats und internationalen Sicherheitsnormen erkennen lasse.Die Sprecherin wies auf die zügige Reaktion der USA, Südkoreas und Japans hin. Sie erwähnte in diesem Zusammenhang die Telefonate der Sicherheitsberater sowie Gespräche zwischen Präsident Joe Biden und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida wegen der Angelegenheit.Die US-Streitkräfte hätten eine gemeinsame Übung mit den japanischen Luft-Selbstverteidigungsstreitkräften durchgeführt, um die Verteidigungsbereitschaft angesichts einer regionalen Bedrohung aufrechtzuerhalten. Zudem habe es letzte Woche Übungen mit Südkorea in westlich gelegenen Gewässern gegeben, hieß es weiter.