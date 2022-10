Biden und Kishida verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida haben Nordkoreas jüngsten Raketenstart verurteilt.Der Raketentest sei von beiden in schärfster Form verurteilt worden, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.Dieser sei als Bedrohung für das japanische Volk und die Region destabilisierender Akt sowie klarer Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats bewertet worden.Beide Seiten wollten zudem die kurz- und langfristige Reaktion sowohl bilateral als auch trilateral mit Südkorea und darüber hinaus mit der Weltgemeinschaft abstimmen.Darüber hinaus hätten die beiden Regierungschefs vereinbart, daran zu arbeiten, Nordkoreas Fähigkeiten zur Unterstützung seines unrechtmäßigen Programms für ballistische Raketen und des Programms für Massenvernichtungswaffen zu begrenzen.Südkoreas Vereinigter Generalstab hatte am Dienstag gemeldet, dass Nordkorea um 7.23 Uhr vom Gebiet Mupyong-ri in der Changang-Provinz aus eine ballistische Rakete mit mittlerer Reichweite abgefeuert habe, die Japan überflogen habe und in den Pazifik gestürzt sei.