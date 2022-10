Südkorea und USA starten Raketen als Reaktion auf Nordkoreas Raketentest

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der Vereinigten Staaten haben als Reaktion auf Nordkoreas Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete (IRBM) Boden-Boden-Raketen abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte am Mittwoch mit, dass die südkoreanischen Streitkräfte und die US-Truppen in Korea jeweils zwei ATACMS-Raketen auf Scheinziele im Ostmeer abgefeuert hätten.Damit sei demonstriert worden, dass man dazu in der Lage und bereit sei, den Ausgangspunkt der Provokation zu neutralisieren, egal wo Nordkorea eine Provokation verübe.Unterdessen wurde bekannt, dass eine vom südkoreanischen Militär abgeschossene Hyunmoo-2-Rakete kurz nach dem Start abstürzte. Dabei sei jedoch niemand zu Schaden gekommen.Ein Militärvertreter sagte, dass die genaue Ursache ermittelt werde.