Fast jeder Zweite in Südkorea war schon mit Covid-19 infiziert

In Südkorea war fast jeder Zweite schon mit dem Covid-19-Erreger infiziert.Unterdessen steige die Zahl der erneuten Infektionen, teilte die Regierung am Mittwoch mit.Bislang seien 48 Prozent der Bevölkerung positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der für das Katastrophenmanagement zuständige Beamte des Innenministeriums Kim Sung-ho auf einer Pressekonferenz mit.Die Reinfektionsrate sei zuletzt stetig gestiegen, von 9,65 Prozent in der vierten August-Woche auf 10,17 Prozent in der ersten September-Woche und 10,92 Prozent in der dritten September-Woche.Laut dem Beamten sei das Risiko einer erneuten Ansteckung bei Geimpften aber erheblich reduziert.Unterdessen meldete Südkoreas Seuchenkontrollbehörde am Mittwoch 34.739 Neuinfektionen mit Covid-19.