Südkoreanische Hyunmoo-Rakete gleich nach dem Start abgestürzt

Eine als Reaktion auf Nordkoreas Raketentest abgefeuerte Hyunmoo-Rakete Südkoreas ist gleich nach dem Start abgestürzt.Der Vereinigte Generalstab teilte mit, dass während der gemeinsamen Starts von Boden-Boden-Raketen durch Südkorea und die USA am Dienstag eine Hyunmoo-2-Rakete kurz nach dem Start aufgrund einer ungewöhnlichen Flugbahn abgestürzt sei.Dabei sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand zu Schaden gekommen. Das Militär ermittele die genaue Ursache.Die Streitkräfte Südkoreas und der USA feuerten in der Nacht jeweils zwei ATACMS-Raketen ab. Dabei soll eine vom südkoreanischen Militär abgefeuerte Hyunmoo-2-Rakete auf einem Stützpunkt abgestürzt sein.Am Mittwochmorgen kursierten im Internet Berichte, nach denen in der Nähe des Standorts des 18. Jagdgeschwaders der Luftwaffe Flammen infolge einer Explosion zu sehen gewesen seien. Auch Fotos und Videos von den Flammen wurden im Internet geteilt.