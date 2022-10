Minister: Deutscher Bundespräsident Steinmeier äußert Unterstützung für Südkoreas Plan für Denuklearisierung Nordkoreas

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat volle Unterstützung für die sogenannte „kühne Initiative“, Südkoreas Roadmap für die Denuklearisierung Nordkoreas, zum Ausdruck gebracht.Das sagte der südkoreanische Vereinigungsminister Kwon Young-se, nachdem er am Dienstag während seiner Deutschland-Reise anlässlich des 32. Tags der Deutschen Einheit Steinmeier einen Höflichkeitsbesuch abgestattet hatte.Man habe vereinbart, dass Deutschland aufgrund seiner Erfahrung, die Teilung erlebt und überwunden zu haben, eine Rolle spielen werde. Präsident Steinmeier habe gesagt, eine Rolle spielen zu wollen, wenn ihm über eine konkrete Rolle berichtet werde, die Deutschland spielen könne. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, künftig in enger Kommunikation zueinander zu stehen, sagte Kwon.Kwon äußerte sich außerdem über die jüngsten Raketenprovokationen Nordkoreas sehr besorgt, einschließlich des Starts einer Mittelstreckenrakete. Er kündigte an, künftig mit anderen Ministerien und den Bündnisländern in guter Weise zu kooperieren und auf solche Provokationen Nordkoreas resolut zu reagieren.