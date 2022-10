UN-Chef verurteilt Nordkoreas Raketenstart nachdrücklich

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär António Guterres hat den gestrigen Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Nordkorea nachdrücklich verurteilt.Der Raketenstart sei ein rücksichtsloser Akt und ein Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gewesen, hieß es in einer am Dienstag (Ortszeit) von seinem Sprecher Stéphane Dujarric abgegebenen Stellungnahme.Die Rakete überflog Japan und sorgte damit für neue Spannungen. Diesbezüglich hieß es, es sei sehr besorgniserregend, dass Nordkorea erneut jegliche Rücksicht auf die internationale Flug- und Seeverkehrssicherheit vermissen lassen habe.Der UN-Chef fordere Nordkorea auf, den Dialog mit den wichtigsten betroffenen Parteien wieder aufzunehmen, um einen dauerhaften Frieden und die vollständige und überprüfbare Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen.Unterdessen veröffentlichte der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) am Dienstag (Ortszeit) eine Stellungnahme zu Nordkoreas Raketenstart. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt entscheidend, dass der UN-Sicherheitsrat angemessen auf diese wachsende Bedrohung des internationalen und regionalen Friedens und der Sicherheit reagiere, bevor Nordkoreas Handlungen weitere militärische Spannungen in der Region verursachten, betonte der EAD darin.Die Institution forderte Nordkorea auf, seine Raketenstarts einzustellen, auf Atomtests zu verzichten und auf einen sinnvollen Dialog mit den USA, Südkorea und anderen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft einzugehen.