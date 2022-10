Internationales Filmfestival in Busan wird heute eröffnet

Photo : YONHAP News

Das 27. Busan Internationale Filmfestival (BIFF) wird am Mittwochabend feierlich eröffnet.Die Eröffnungsfeier beginnt heute um 18 Uhr im Freilichttheater des Busan Cinema Center.Offline-Veranstaltungen wie Treffen mit Regisseuren, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht zustande kommen konnten, werden zum ersten Mal seit drei Jahren wieder angeboten.Während des zehntägigen Festivals werden 243 Filme aus 71 Ländern in sieben Kinos aufgeführt. Als Eröffnungsfilm wird „Scent of Wind“ des iranischen Regisseurs Hadi Mohaghegh gezeigt.