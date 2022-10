Südkorea will Beerdigung von ausgezeichneten UN-Kriegsveteranen auf Nationalfriedhöfen ermöglichen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will künftig ermöglichen, dass ausgezeichnete südkoreanische Kriegsveteranen des Koreakriegs, die unter der UN-Flagge gekämpft hatten, auf den Nationalfriedhöfen von Seoul und Daejeon beerdigt werden.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten kündigte am Mittwoch an, eine entsprechende Revision des Gesetzes zu Nationalfriedhöfen anzustreben.Nach dem aktuellen Gesetz können Veteranen des Koreakriegs erst dann auf den Nationalfriedhöfen von Seoul und Daejeon bestattet werden, wenn sie einen Orden für militärische Verdienste der Republik Korea erhielten.Daher wurde auf solche koreanische UN-Kriegsveteranen hingewiesen, die nicht auf den beiden Nationalfriedhöfen beerdigt werden können, obwohl sie wegen ihrer Verdienste während des Koreakriegs in den betreffenden Entsendestaaten Orden verliehen bekommen hatten.Das Ministerium teilte mit, die genaue Zahl der Kriegsveteranen zu ermitteln, die in Teilnehmerstaaten des Koreakriegs unter der UN-Flagge Verdienstorden erhalten hatten.