Denkfabrik: Koreanische Unternehmen schneiden im Umgang mit Klimakrise schlecht ab

Photo : YONHAP News

Führende koreanische Unternehmen zeigen sich zwar zur Zusammenarbeit für eine Reaktion auf die Klimakrise bereit, zugehörige Verbände sprechen sich jedoch laut einer Untersuchung eher dagegen aus.Eine Datenplattform zu koreanischen Unternehmen mit entsprechenden Untersuchungsergebnissen präsentierte die globale Klima-Denkfabrik „InfluenceMap“ am Dienstag.InfluenceMap ist ein globales Programm, um den Einfluss von Unternehmen auf die Klimapolitik zu verfolgen.Untersucht wurden 15 koreanische Unternehmen, die im weiteren Sinne mit dem Klima zu tun haben, sowie Branchenverbände, denen diese Unternehmen angehören.Demnach erhielt LG Chem die Bewertung C+ und schnitt damit am besten ab. GS Energy bildete mit D- das Schlusslicht. Die 15 Firmen erhielten im Schnitt ein D+.InfluenceMap teilte mit, dass es unter den oberen 20 Prozent der etwa 400 bewerteten Unternehmen in der Welt kein einziges koreanisches Unternehmen gebe. Lediglich LG Chem und Lotte Chemical zählten zu den oberen 50 Prozent.Laut Yuna Chang, InfluenceMap Korea Country Manager, ergab die Untersuchung, dass koreanische Unternehmen Erklärungen in Bezug auf das Klima und erneuerbare Energien abgegeben hätten. Dagegen hätten jedoch einige einflussreiche Verbände größere Einwände erhoben und außerdem die Ausarbeitung von Politiken im Zusammenhang mit Klimafragen verhindert.InfluenceMap will die Untersuchungsergebnisse Climate Action 100+, einer globalen Initiative zur Reaktion auf die Klimakrise, zur Verfügung stellen.