Flugzeugträger USS Ronald Reagan kehrt nach Nordkoreas Test von Mittelstreckenrakete ins Ostmeer zurück

Photo : YONHAP News

Der nukleargetriebene US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan wird nach Nordkoreas Test einer Mittelstreckenrakete wieder ins Ostmeer zwischen Korea und Japan zurückgeschickt.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea werde mit der ungewöhnlichen Rückkehr die Entschlossenheit der Verbündeten demonstriert, die Verteidigungsbereitschaft zu erhöhen. Auch zeige dies, dass auf jede Provokation oder Bedrohung durch Nordkorea wie beispielsweise der Start einer Mittelstreckenrakete am Dienstag entschlossen reagiert werde.Auf die Stationierung des Flugzeugträgers in internationalem Gewässer im Ostmeer einigten sich demnach die Verteidigungsminister der USA und Südkoreas nach Nordkoreas Raketentest am Dienstag. Die Maßnahme steht im Einklang mit einer Einigung, wonach strategische Ressourcen der USA, falls notwendig, rasch auf die koreanische Halbinsel verlegt werden sollen.Der Flugzeugträger hatte vom 26. bis 29. September an einem Seemanöver mit Südkorea teilgenommen. Anschließend übten die Verbündeten gemeinsam mit Japan im Ostmeer auch die U-Boot-Abwehr.