Oppositionspartei äußert Besorgnis über Regierungsplan zur Abschaffung des Gleichstellungsministeriums

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Abschaffung des Ministeriums für Geschlechtergleichstellung und Familie, ein Wahlversprechen von Präsident Yoon Suk Yeol, in die Tat umsetzen.Das Innenministerium teilte mit, dass es an einem Plan für den Umbau der Regierung arbeite, in dessen Zentrum die Abschaffung des Gleichstellungsministeriums und die Übernahme dessen Funktionen durch eine dem Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt untergeordnete Behörde stehen.Vizeinnenminister Han Chang-seob berichtete heute Vormittag der Fraktionsführung der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas, einschließlich des Fraktionschefs Park Hong-keun, über den Plan.Fraktionssprecher Oh Yeong-hwan teilte danach Reportern mit, dass es eine entsprechende Berichterstattung gegeben habe.Die Partei habe ihre ernste Besorgnis über den Plan mitgeteilt. Die Degradierung des Gleichstellungsministeriums, das künftig einen Leiter im Vizeministerrang haben soll, bedeute einen Ausschluss von Kabinettssitzungen. Das könne zu einer Schwächung der Funktionen und der Verhandlungskraft in Diskussionen mit anderen Ministerien über Politiken im Zusammenhang mit Sexualverbrechen führen, sagte der Sprecher.Verbrechen gegen Frauen, wie der jüngste Stalking-Mord im U-Bahnhof Sindang, passierten immer wieder. Die Vereinten Nationen rieten dazu, ein unabhängiges Ministerium einzurichten, das sich mit der Geschlechtergleichstellung beschäftige, fügte Oh hinzu.Die Minjoo-Partei teilte dagegen dem Vizeinnenminister ihre Zustimmung für andere Bestandteile des Plans mit, darunter die Einrichtung einer für koreanische Staatsangehörige im Ausland zuständigen Behörde sowie die Erhöhung des Status des Ministeriums für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten.