Präsidialamt: Biden sichert weitere Gespräche über Inflation Reduction Act zu

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat Südkorea weitere Gespräche über das Investitionsgesetz Inflation Reduction Act zugesichert.Dies habe Biden laut dem südkoreanischen Präsidialamt in einem am Dienstag überreichten Schreiben an Präsident Yoon Suk Yeol versprochen.Biden habe darin betont, dass er sich Yoons Bedenken wegen des Gesetzes bewusst sei. Er wünsche sich eine Fortsetzung offener Gespräche zwischen beiden Ländern über die Angelegenheit.Auch habe der US-Präsident sich davon überzeugt geäußert, dass die USA und Südkorea gemeinsam eine führende Rolle bei der Erreichung gemeinsamer Ziele spielen könnten.