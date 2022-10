Börse legt um 0,26 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse hat am Mittwoch um 0,26 Prozent zulegen können.Die Anleger hätten nach dem Kursanstieg an der Wall Street günstig bewertete Aktien gekauft, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi ging bei einem Stand von 2.215,22 Zählern aus dem Handel und konnte damit bereits den zweiten Tag in Folge zulegen.Ein Bericht zum US-Arbeitsmarkt zeigte, dass die Zahl der Stellenangebote im August auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren fiel. Daher hegten die Anleger die Hoffnung, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Kurs überdenken könnte.Die Daten zum US-Arbeitsmarkt und Anzeichen für einen wirtschaftlichen Rückgang würden die Hoffnung auf einen Kursschwenk der Fed nähren, wurde Choi Yoo-joon von Shinhan Investment von Yonhap zitiert.