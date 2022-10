Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstag zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) teilte mit, dass der Abschuss der zwei Raketen zwischen 6.01 Uhr und 6.23 Uhr im Gebiet Samsok in Pjöngjang erfolgt sei.Weitere Details zu den Starts würden noch ermittelt.Die Streitkräfte würden in Zusammenarbeit mit den USA die Überwachung verstärken und die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten, hieß es weiter.Es war bereits der sechste Raketentest Nordkoreas innerhalb von 12 Tagen. Vor zwei Tagen hatte Nordkorea eine Mittelstreckenrakete in Mupyong-ri in der Provinz Chagang abgefeuert und über Japan fliegen lassen.Der Test am heutigen Morgen scheint eine Reaktion auf die Entscheidung zu sein, den nukleargetriebenen US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan wieder in Gewässer östlich von Südkorea zurückzubeordern.Zuletzt hatten sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel wieder verschärft, nachdem Südkorea und die USA ein Seemanöver durchgeführt hatten, an dem auch der Flugzeugträger und seine Begleitschiffe beteiligt waren. Die USS Ronald Reagan machte für weitere Übungen mit Südkorea und Japan kehrt.