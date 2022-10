Nordkorea verurteilt Rückkehr von US-Flugzeugträger

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Entscheidung der USA verurteilt, einen Flugzeugträger wieder in Gewässer östlich von Südkorea zurückkehren zu lassen.Nordkoreas Außenministerium kritisierte die Entscheidung in einer am Donnerstag herausgegebenen öffentlichen Mitteilung.Die USS Ronald Reagan wurde nach der Teilnahme an Manövern mit Südkorea und Japan für weitere Übungen zurückgerufen. Mit dem Schritt reagieren die USA und ihre Verbündeten auf Nordkoreas Test einer Mittelstreckenrakete am Dienstag.In Nordkoreas Stellungnahme, die von der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde, heißt es, dass der Vorgang genau beobachtet würde. Die USA stellten mit der erneuten Stationierung des Flugzeugträgers nahe der Halbinsel eine große Bedrohung für die Stabilität in der Region dar.Die USA und weitere Länder wurden außerdem scharf dafür kritisiert, Maßnahmen auf Ebene des Weltsicherheitsrats gegen, wie es hieß, rechtmäßige Maßnahmen als Reaktion auf gemeinsame Manöver der USA und Südkoreas ergreifen zu wollen.Die USS Ronald Reagan hatte am Freitag südkoreanische Gewässer verlassen, nachdem sie an Manövern mit Südkorea und Japan beteiligt gewesen war. Wegen Nordkoreas Abschuss einer Mittelstreckenrakete am Dienstag wurde das Schiff der Nimitz-Klasse ins Ostmeer zurückbeordert.