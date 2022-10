Annahme einer Erklärung zu Nordkoreas Raketentest im Weltsicherheitsrat gescheitert

Photo : YONHAP News

Die von den USA angeführten Bemühungen um die Annahme einer Erklärung zu Nordkoreas Test von ballistischen Raketen im Weltsicherheitsrat sind am Widerstand Chinas und Russlands gescheitert.Zusätzliche Sanktionen gegen Nordkorea haben China und Russland bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrats am Dienstag ebenfalls abgelehnt.Infolgedessen gaben die USA, weitere westliche Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, Südkorea und Japan eine informelle Erklärung ab, in der Nordkoreas Starts ballistischer Raketen verurteilt werden.Die Erklärung veröffentlichte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield. Darin erklärten die beteiligten Länder, sie verurteilten Nordkoreas Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete am 4. Oktober und die weiteren Starts von sieben ballistischen Raketen seit dem 25. September scharf.Sie würden nicht schweigen, sollte Nordkorea am internationalen Nichtverbreitungsregime rütteln und die internationale Gemeinschaft weiter bedrohen, warnte Thomas-Greenfield.Zugleich wurden alle UN-Mitglieder, insbesondere die Mitglieder des Sicherheitsrats, zur Mitwirkung aufgerufen, um Nordkoreas rücksichtslose Akte zu verurteilen und den Verzicht auf dessen illegale Waffenprogramme in vollständiger, überprüfbarer und unwiderruflicher Weise zu fordern.An der gemeinsamen Erklärung sind neben Südkorea, den USA und Japan Albanien, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Norwegen und die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt.