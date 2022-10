Südkoreas Währungsreserven sinken im September so stark wie seit 14 Jahren nicht

Photo : YONHAP News

Südkoreas Währungsreserven sind im September so kräftig gesunken wie seit Oktober 2008 nicht mehr.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Donnerstag beliefen sich die Währungsreserven Ende September auf 416,77 Milliarden Dollar. Das seien verglichen mit dem Vormonat 19,66 Milliarden Dollar weniger.Die Notenbank führte das Ergebnis auf Maßnahmen zur Reduzierung der Volatilität am Devisenmarkt und den gesunkenen Wert der Vermögen in anderen Währungen bei der Umrechnung in US-Dollar zurück. Auch wurden die geschrumpften Fremdwährungseinlagen bei Finanzinstituten als Grund genannt.Der Rückgang im Vormonatsvergleich betrug 4,5 Prozent, was dem 32.-größten Verlust seit 1971 entspricht.Südkorea verfügt mit Stand Ende August über den achtgrößten Devisenschatz der Welt.China bleibt mit 3,05 Billionen Dollar Spitzenreiter, gefolgt von Japan mit 1,29 Billionen Dollar.