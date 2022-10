Internationales Jahresversammlung von Führern von Koreanergemeinden eröffnet

Die Jahresversammlung der Führer von Koreanergemeinden weltweit ist am Mittwoch im Bezirk Songdo in Incheon eröffnet worden.



An der Eröffnungszeremonie der diesjährigen Tagung nahmen über 300 Personen aus 64 Ländern on- und offline teil.



Dabei hielten Lee Jin-yong, Regisseurin des Dokumentarfilms „Words of Wisdom from the Rainbow State”, und Harry Kim, ehemaliger Bürgermeister von Hawaii County, Grundsatzreden.



Die Versammlung findet bis Freitag statt. Auf dem Programm stehen Diskussionen zu Angelegenheiten in zehn Regionen, darunter die USA, Europa und Asien, und die Präsentation von Beispielen des guten Betriebs von Gemeinden.