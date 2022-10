Bericht: Korean Air und Asiana müssten wegen Fusion wöchentlich 69 Flüge aufgeben

Photo : YONHAP News

Korean Air müsste wegen des Zusammenschlusses mit Asiana Airlines allein auf den Strecken nach Europa, in die Amerikas und nach Australien wöchentlich 69 Flüge aufgeben.Ein entsprechendes Analyseergebnis veröffentlichte das Büro des Abgeordneten Park Sang-hyuk, Mitglied des parlamentarischen Ausschusses für Land, Infrastruktur und Verkehr, am Donnerstag.Demnach müssen 69 von den 183 Flügen (Stand 2019), die beide koreanische Fluggesellschaften auf den Strecken von Korea nach Europa, Australien und in die Amerikas anbieten, von anderen Fluggesellschaften übernommen werden.Denn ihr Anteil muss unter 50 Prozent, der allgemeine Standard für Mono- und Oligopole, gesenkt werden, damit die Kartellbehörden einzelner Länder dem Zusammenschluss zustimmen werden.Auf der Strecke Incheon-Frankfurt, auf der die Anteile beider Airlines 68 Prozent betragen, müssen wöchentlich vier Flüge anderen Fluggesellschaften überlassen werden. Auf den Strecken von Incheon nach Rom (75 Prozent Anteil), London (66 Prozent) und Barcelona (100 Prozent) müssen jeweils drei, vier und vier Flüge aufgegeben werden.Auf den Strecken Incheon-Sydney und Incheon-Los Angeles bieten nun die koreanischen Airlines T´way Air und Air Premia Flüge an. Auf anderen Strecken werden Korean Air und Asiana voraussichtlich durch ausländische Fluggesellschaften ersetzt.