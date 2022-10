Regelmäßige Route für Containerschiffe zwischen Incheon und Brunei eröffnet

Photo : KBS News

Erstmals ist eine regelmäßige Schifffahrtsroute für Containerschiffe zwischen dem koreanischen Hafen von Incheon und Brunei eröffnet worden.Der Hafenbetreiber Incheon Port Authority (IPA) gab bekannt, den IA5 Service der globalen Reederei Maersk einmal in der Woche anzubieten. Schiffe würden vom Hafen von Incheon aus über China und Malaysia fahren und in Häfen in Myanmar, Brunei und auf den Philippinen einfahren.Es wird erwartet, dass mit der Eröffnung der Route das Handelsvolumen zwischen den entsprechenden Häfen wie Muara im Norden Bruneis und Südkorea wachsen wird.Mit dem neuen Dienst werde die Zahl der Häfen, zwischen denen und dem Hafen von Incheon es einen Handelsverkehr gebe, von 75 auf 80 steigen, sagte Kim Jong-gil, Vizepräsident der IPA. Damit hätten Frachtbesitzer und Spediteure in der Hauptstadtregion mehr Optionen. Auch werde dies der Erschließung von Exportmärkten für kleine und mittlere Unternehmen dienen.