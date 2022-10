Generalstabschef: Materialfehler soll Ursache für Absturz von Hyunmoo-2-Rakete sein

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs, Kim Seung-kyum, soll ein Materialfehler die Ursache für den Absturz einer Hyunmoo-2-Rakete am Dienstag gewesen sein.Kim entschuldigte sich am Donnerstag vor dem Parlament bei den Bürgern der östlichen Region Gangneung sowie bei der Öffentlichkeit dafür, Bedenken ausgelöst zu haben, weil es keine rechtzeitige Erklärung zu dem Vorfall gegeben habe.Bei der Überprüfung vor dem Abschuss seien keine Fehler festgestellt worden, die für Rüstungsentwicklung zuständige Behörde Agency for Defense Development (ADD) und der Hersteller würden die Daten zu dem Absturz analysieren, hieß es weiter.Die Boden-Boden-Rakete war gleich nach dem Start 700 Meter von einem Wohngebiet entfernt eingeschlagen. Abgefeuert wurde sie im Rahmen einer gemeinsamen Übung mit den USA, die als Reaktion auf Nordkoreas Start einer Mittelstreckenrakete am Dienstagmorgen gedacht war.Obwohl Einwohner Flammen und laute Geräusche wahrnehmen konnten, hatten die Streitkräfte zunächst keine Angaben gemacht und eine Sperrfrist verhängt, sodass auch die Medien nicht über die Übung berichten durften. Im Internet kursierten jedoch bald Aufnahmen von den Flammen.