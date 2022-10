Budget für Bau eines Amtssitzes des Präsidenten in Sejong sorgt für Streit

Photo : YONHAP News

Die für den Bau einer Verwaltungsstadt zuständige Behörde hat 459,3 Milliarden Won (rund 330 Millionen Dollar) für den Bau eines zweiten Amtssitzes des Präsidenten in Sejong eingeplant.Das geht aus Unterlagen hervor, die der Abgeordnete Kim Doo-kwan von der Nationalen Agentur für Bau einer Verwaltungsstadt erhielt. Kim ist Mitglied des parlamentarischen Ausschusses für Land, Infrastruktur und Verkehr.Die Errichtung eines zweiten Amtssitzes des Präsidenten war ein Wahlversprechen von Präsident Yoon Suk Yeol.Die Behörde war im Zuge ihrer Planungen von einem Amtssitz ausgegangen, der in seiner Größe dem früheren Sitz Cheong Wa Dae entspricht.Kim kritisierte, die Yoon Suk-Yeol-Regierung habe übermäßige Budgetmittel für den Umzug nach Yongsan eingesetzt, obwohl sie den Bau eines zweiten Büros des Präsidenten für eine ausgeglichene Entwicklung des Staates plane. Der Parlamentarier kündigte eine gründliche Kontrolle der geplanten Ausgaben an.Die Agentur entgegnete darauf in Pressematerial, dass der Umfang und die Funktion des geplanten zweiten Büros in Sejong noch nicht festgelegt seien.