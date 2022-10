1,7 Billionen Won Schaden durch Voice Phishing – nur 30 Prozent der erbeuteten Summe zurückgegeben

Photo : YONHAP News

Das Volumen der durch Voice Phishing erbeuteten Gelder hat in den letzten fünf Jahren fast zwei Billionen Won erreicht. Lediglich 30 Prozent der erbeuteten Summe konnten zurückerstattet werden.Unter Berufung auf Daten des Justizministeriums und der Finanzaufsicht sagte der Abgeordnete Lee Tah-ney am Donnerstag, dass es zwischen 2017 und 2021 rund 248.000 Voice Phishing-Fälle mit einem Schadensumfang in Höhe von 1,76 Billionen Won (fast 1,3 Milliarden Dollar) gegeben habe.Es wurden jedoch lediglich die Summen, die durch Überweisungen auf Konten erbeutet wurden, erfasst und nicht solche, die bei direkten Treffen überreicht wurden. Daher wird vermutet, dass das tatsächliche Schadensvolumen größer ist.Lee sagte, dass über Maßnahmen nachgedacht werden sollte, damit auch Opfer, die nach dem aktuellen System keine Hilfe bekommen können, Schadensersatz erhalten können.