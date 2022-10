Südkorea, USA und Japan halten im Ostmeer Übung zur Raketenabwehr ab

Photo : YONHAP News

Die Marinen Südkoreas und der Vereinigten Staaten sowie die Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte haben die zweite Woche in Folge im Ostmeer Koreas eine gemeinsame Übung abgehalten.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass die drei Länder heute auf hoher See im Ostmeer eine Übung zur Raketenabwehr durchgeführt hätten, um auf Nordkoreas Provokationen mit ballistischen Raketen zu reagieren.Zum Einsatz kamen der südkoreanische Aegis-Zerstörer Sejong der Große, der Aegis-Zerstörer der US-Marine USS Benfold aus der Kampfgruppe des nukleargetriebenen Flugzeugträgers USS Ronald Reagan sowie der japanische Aegis-Zerstörer Chokai.Bei der Übung wurde eine nordkoreanische Provokation mit ballistischen Raketen simuliert. Im Zentrum stand, das Verfahren für Detektion, Verfolgung und Abfangen durch das Teilen von Informationen über das Ziel zu meistern.Der Vereinigte Generalstab äußerte die Erwartung, dass durch die Übung die Fähigkeit zur Operationsdurchführung und die Bereitschaft weiter verbessert würden, um gegen Nordkoreas Raketenprovokationen vorgehen zu können.Südkorea und die USA hatten vom 26. bis 29. September ein viertägiges gemeinsames Manöver im Ostmeer abgehalten. Beide Staaten und Japan hatten dann am 30. September im Ostmeer eine Übung zur U-Boot-Abwehr durchgeführt.Die US-Kampfgruppe um Flugzeugträger USS Ronald Reagan war danach in Richtung Pazifik losgefahren, kehrte jedoch am Mittwoch nach Nordkoreas Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete ins Ostmeer zurück.